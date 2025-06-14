فاجأ الممثل ومقدم برامج المقالب السوداني, الشهير مصعب سومي, متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي, بإكماله مراسم زواجه. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام نشطاء على السوشيال ميديا بتصوير حفل زفاف مقدم البرنامج الشهير “زول سغيل”. ووفقاً لما أكد ناشرو المقطع فإن حفل زفاف الممثل مصعب سومي, أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة, وسط حضور عدد من أصدقائه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الممثل السوداني ونجم برنامج المقالب الشهير “زول سغيل” يفاجئ الجميع ويكمل مراسم زواجه بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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