ترامب: الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت إن “هذه الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي”.

جاءت تعليقاته في منشور على منصة “تروث سوشيال” عن المكالمة التي أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب ترامب: “اتصل بي الرئيس بوتين هذا الصباح ليُهنئني بعيد ميلادي، والأهم من ذلك، ليُحدّثني عن إيران، البلد الذي يعرفه جيداً. تحدّثنا مُطوّلاً. ولم يُخصّص وقت كاف للحديث عن الوضع بين روسيا وأوكرانيا”.

وتابع: “استمرت المكالمة (مع بوتين) قرابة ساعة. هو يشعر، كما أشعر أنا، بأن هذه الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي، وقد أوضحتُ له أن حربه يجب أن تنتهي أيضاً”، في إشارة إلى الحرب بين موسكو وكييف.

من جهته، قال الكرملين إن بوتين وترامب بحثا خلال الاتصال الوضع في الشرق الأوسط والتصعيد بين إسرائيل وإيران، بالإضافة للملف الأوكراني.

وكان هذا الاتصال الخامس بين الرئيسين في خضم جهود تبذل لإعادة ضبط العلاقات منذ عودة ترامب الى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، واعتماده حيال موسكو مقاربة تختلف جذرياً عن تلك التي اتّبعها سلفه جو بايدن.

يأتي هذا بينما بدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوماً واسعاً على إيران بعشرات المقاتلات، سمّته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة وقتلت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين. وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة.

في سياق متصل، قال البيت الأبيض، السبت، إن التطورات المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على إيران “لا يمكن منعها”، وأن أسرع طريق لإحلال السلام هو تخلي إيران عن برنامجها للأسلحة النووية.

وفي تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية للأنباء، ذكر مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن ما يحدث اليوم من تطورات لا يمكن منعه.

وأضاف المسؤول الأميركي: “لكن إذا أرادت إيران، لدينا القدرة على التفاوض لإيجاد حل سلمي ناجح لهذا الصراع”. ولفت إلى أن “أسرع طريقة لإحلال السلام أن تتخلى إيران عن برنامجها للأسلحة النووية”.

العربية نت