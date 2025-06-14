اطمأن الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء، على رئيس وأعضاء البعثة والجالية السودانية بالجمهورية الإسلامية الايرانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالسفير عبد العزيز حسن صالح، سفير جمهورية السودان لدى الجمهورية الإسلامية الايرانية، ووجه سيادته السفير بالاهتمام بالجالية السودانية والوقوف على أوضاعها والعمل على الإجلاء الامن لجميع الرعايا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر د. كامل ادريس يطمئن على البعثة الدبلوماسية والجالية السودانية بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.