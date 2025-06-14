تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم وصفه بالنادر جداً لتؤام الفنان السوداني, الراحل محمد عبد العزيز. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع عروس الموسم حنين محمود عبد العزيز, وهي تقدم عرض مسرح مع شقيقها وتوأمها “حاتم” بأحد المسارح خلال حفل للأسطورة الراحل “الحوت”. https://www.facebook.com/reel/1246755856859532 “حاتم” و “حنين” حظيا بتصفيق حار من الجمهور الكبير الحاضر الحفل وذلك بعد تقديمهما “الاسكتش” المسرحي القصير. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن “حنين” التي تم وصفها بعروس الموسم قد أكملت مراسم عقد قرانها مؤخراً من الفنان مأمون سوار الدهب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مقطع نادر جداً لعروس الموسم الحسناء “حنين” عندما كانت طفلة مع شقيقها التوأم “حاتم” يقدمان عرض مسرحي في حضور والدهما الأسطورة محمود عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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