شاهد بالفيديو.. عريس سوداني بالقضارف يحصل على هدايا غير مسبوقة من أصدقائه عبر عن قافلة من “الإبل”

حصل عريس سوداني, على هدايا غير مسبوقة من أصدقائه وذلك قبل يوم من زواجه الذي أقامه بمسقط رأسه بولاية القضارف شرقي السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد انهالت الهدايا على العريس الذي خرج لإستقبال أصدقائه الذين قدموا بها على سياراتهم الفارهة.

حيث قام أصدقاء العريس بإهدائها عدد كبير من “الإبل”, تم تقديرها بقافلة كبيرة متوقع أن يتم نحرها في يوم الفرح الأسطوري الذي ستشهده مدينة القضارف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)