- 1/2
- 2/2
حصل عريس سوداني, على هدايا غير مسبوقة من أصدقائه وذلك قبل يوم من زواجه الذي أقامه بمسقط رأسه بولاية القضارف شرقي السودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد انهالت الهدايا على العريس الذي خرج لإستقبال أصدقائه الذين قدموا بها على سياراتهم الفارهة.
حيث قام أصدقاء العريس بإهدائها عدد كبير من “الإبل”, تم تقديرها بقافلة كبيرة متوقع أن يتم نحرها في يوم الفرح الأسطوري الذي ستشهده مدينة القضارف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عريس سوداني بالقضارف يحصل على هدايا غير مسبوقة من أصدقائه عبر عن قافلة من “الإبل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.