تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج سوداني, أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أشعلت مطربة الحفل الفنانة الصاعدة عهود مدني, الفرح بوصلة رقص خليعة ومثيرة للجدل. رقصات الفنانة أثارت حماس الشباب الحاضرين الحفل, حيث قاموا بمشاركة الفنانة الرقص بطريقة هستيرية وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تشعل حفل زواج بالقاهرة بوصلة رقص خليعة والشباب الحاضرون يتفاعلون معها بشكل هستيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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