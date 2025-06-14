أثارت فتاة سودانية, ضجة إسفيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفتاة الحسناء ظهرت داخل عيادة دكتور جراحة تجميل وتنسيق قوام بالعاصمة المصرية القاهرة. الفتاة زارت العيادة بعد أن أجرت عملية تجميل داخل المركز, حيث استعرضت جمالها بعد العملية التي أجرتها مع الدكتور المتخصص في المجال. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت الفتاة الحسناء بتقديم النصيحة للفتيات والسيدات في شكل إعلان لزيارة عيادة الدكتور مؤكدة أن العملية (ساهلة وبسيطة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بعد أن قامت بإجراء العملية.. حسناء سودانية تستعرض جسمها داخل عيادة دكتور جراحة تجميل وتنسيق قوام بالقاهرة وتنصح الفتيات والسيدات بالسير على دربها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.