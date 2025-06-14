عبرت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, عن سعادتها الكبيرة بعودة زميلها الفنان أحمد الصادق, للساحة الفنية بعمل فني جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنان الملقب بالإمبراطور, كشف عن عودته بعمل فني جديد يحمل اسم “العوض”, سيقوم بطرحه خلال الأيام القادمة. https://www.facebook.com/share/v/16gLJXE1AS/ سلطانة الطرب, قدمت التهانئ لزميلها وعبرت عن سعادتها البالغة بعودته للساحة من جديد وقالت في مقطع متداول: (أحمد والعود أحمد, أنا مبسوطة جداً انك راجع الساحة وأغنية العوض ستكون عوض لينا في شوقنا لأغانيك). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال الجمهور, فقد قامت نجمة السوشيال ميديا صفاء عثمان, بمشاركة المقطع وكتبت عليه ساخرة: (أحمد ده بيغني من قبل ما تنفخي وتشفطي اتلهي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تبارك للإمبراطور العودة من جديد وحسناء السوشيال ميديا تسخر منها: (أحمد ده بيغني من قبل ما تنفخي وتشفطي اتلهي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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