- 1/3
- 2/3
- 3/3
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع لقطة تم تصويرها من حفل عقد قران الفنان مأمون سوار الدهب والحسناء “حنين”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة أظهرت مشاركة إحدى الراقصات المصريات في حفل عقد القران الذي أقيم بأحد فنادق مدينة نصر, بالقاهرة.
ووفقاً لما أورد ناشرو الصورة في الراقصة التي لم يتم الكشف عن اسمها أو معلومات عنها تعتبر واحدة من أشهر الراقصات الاستعراضيات في مصر.
ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن زواج الفنان مأمون سوار الدهب من إبنة أسطورة الفن السوداني, الراحل محمود عبد العزيز, قد أثار ضجة واسعة وتصدر “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً وأن هذا الزواج يعد الثاني لسوار الدهب بعد عام وأشهر قليلة من زواجه الأول.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. أشهر راقصات مصر تشارك بوصلة رقص مثيرة في حفل عقد قران الفنان مأمون سوار الدهب وإبنة الأسطورة محمود عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.