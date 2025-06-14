شاهد بالصورة.. أشهر راقصات مصر تشارك بوصلة رقص مثيرة في حفل عقد قران الفنان مأمون سوار الدهب وإبنة الأسطورة محمود عبد العزيز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع لقطة تم تصويرها من حفل عقد قران الفنان مأمون سوار الدهب والحسناء “حنين”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة أظهرت مشاركة إحدى الراقصات المصريات في حفل عقد القران الذي أقيم بأحد فنادق مدينة نصر, بالقاهرة.

ووفقاً لما أورد ناشرو الصورة في الراقصة التي لم يتم الكشف عن اسمها أو معلومات عنها تعتبر واحدة من أشهر الراقصات الاستعراضيات في مصر.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن زواج الفنان مأمون سوار الدهب من إبنة أسطورة الفن السوداني, الراحل محمود عبد العزيز, قد أثار ضجة واسعة وتصدر “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً وأن هذا الزواج يعد الثاني لسوار الدهب بعد عام وأشهر قليلة من زواجه الأول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)