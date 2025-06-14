اللاجئون السودانيون يطالبون بإعادة النظر في رسوم استخراج الجوازات

بعد إطلاق السفارة السودانية في أوغندا مركزاً إلكترونياً لإصدار الجوازات في كمبالا، تواجه الأسر اللاجئة عائقاً جديداً: رسوم تجاوزت قدراتهم المالية حيث حددت السفارة تكلفة الجواز الإلكتروني بـ 250 دولاراً للبالغين و125 دولاراً للأطفال، بينما يطالب اللاجئون بتخفيضها إلى 100 دولار للكبار و50 دولاراً للأطفال فقط.

جاءت المطالبات وسط شهادات صادمة من لاجئين يعجزون حتى عن توفير الطعام والعلاج، ناهيك عن تكاليف الوثائق الرسمية. كما اقترحوا إعفاء الأطفال تماماً من رسوم شهادات الميلاد والأرقام الوطنية لتخفيف العبء عن الأسر التي يعاني بعض أفرادها من أمراض مزمنة.

وبينما يرحب اللاجئون بافتتاح المركز كخطوة لتسهيل الإجراءات، ينتظرون بترقب ردّ وزارة الخارجية السودانية وإدارة الجوازات على مطالبهم، آمِلين في سياسات تُراعي أوضاعهم الإنسانية الصعبة وتضمن حصولهم على حقوقهم القانونية دون إكراه مالي.

سودافاكس