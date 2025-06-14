عبر “ستارلينك”.. ماسك يفعل خدمة الإنترنت لإيران

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قال الملياردير الأمريكي ومالك شركة “سبيس إكس”، إيلون ماسك، السبت، إن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية “ستارلينك” مفعّلة للشعب الإيراني.
وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت، الجمعة، تقييدها للإنترنت وفرض حظر شامل على تطبيق التواصل الفوري “واتساب”.
وذكر تقرير لشبكة “فوكس نيوز” أن مارك ليفين، مقدم برنامج “الحياة، الحرية وليفين”، دعا ماسك إلى “تشغيل ستارلينك” لصالح الشعب الإيراني، وذلك خلال ظهوره، الجمعة، في برنامج “هانتي”، الذي يبث على قناة فوكس نيوز.
ونشر ليفين تغريدة حول احتمال قيام ماسك بتفعيل ستارلينك، ورد عليه مؤسس شركة “تسلا” قائلا: “خدمة الإنترنت مفعلة”.
وفي وقت سابق، أبلغ مستخدمون إيرانيون عن اضطرابات شديدة في خدمة الإنترنت في مناطق متعددة، شملت الانقطاعات الجزئية أو الكلية في الاتصال، أو البطء الشديد في التصفح، أو صعوبة الوصول إلى مواقع إلكترونية وتطبيقات.
وجاء هذا التقييد بعد “هجوم الأسد الصاعد” الذي شنته إسرائيل، فجر الجمعة الفائت، على منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية في الأراضي الإيرانية.
سكاي نيوز
هبة علي
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