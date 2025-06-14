بعد مرور 18 عامًا.. أحمد السقا يكشف كواليس مفاجئة عن فيلم «الجزيرة» – فيديو

كشف الفنان أحمد السقا عن حجم الإصابات الجسدية التي تعرض لها خلال مشواره الفني، خاصة أثناء تصوير مشاهد الأكشن التي يصر على تنفيذها بنفسه، دون الاستعانة بـ«دوبلير»، مؤكدًا أن ما يقدمه ليس مجرد تمثيل بل مخاطرة حقيقية.

وخلال لقائه في برنامج تفاعلكم على قناة «العربية»، قال السقا: «مافيش في جسمي 15 سم على بعض سليم. عندي إصابات في الرأس، ورجلي اتعرضت لكدمات وكسور كتير، ونص وشي اليمين مصاب، وحتى بطني.. فاضل فيها الكبد والكليتين والقلب بس!».

وروى السقا واحدة من أصعب لحظات حياته المهنية، حين أُصيب أثناء تصوير الجزء الأول من فيلم «الجزيرة»: «اتضربت بالنار في عيني الساعة 5 الصبح في الأقصر، وعيني خرجت من مكانها، وقعدت سنتين مش بشوف بيها، لكن ربنا كرمني والدكتور حازم ياسين كان له الفضل في إرجاع النظر».

وأشار إلى أن إصابته تلك كانت الأصعب على الإطلاق، لكنه لم يتراجع عن شغفه بالأكشن، موضحًا: «دلوقتي بعمل المشاهد الخطيرة بالعلم والدراسة، مش بقلب ميت زي زمان، بس ماقدرش أستغنى عنها، بحس إن دي نعمة من ربنا ولازم أستخدمها صح».

السقا أكد أن التمثيل الحقيقي يتطلب الانغماس الكامل في الشخصية، قائلًا: «لو اعتمدت على دوبلير أو استغنيت عن مشاهد الحركة، بحس إني بخون شغلي وبتمرد على نعمة ربنا اللي إداني الجسارة».

المصري اليوم