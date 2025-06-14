نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد منظمة بروميديشن برئاسة المدير العام للمنظمة

التقي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير اليوم وفد منظمة بروميديشن، برئاسة إريك بلانشو المدير العام للمنظمة وبحضور المدير الإقليمي الدكتور فنسنت داراك و السيد رامي قطاطة مستشار المنظمة.

واطّلع نائب رئيس مجلس السيادة على برنامج عمل المنظمة وخطتها للانخراط مع المؤسسات الحكومية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني السوداني.

وحث سيادته على أن تكون قضية المصالحات المجتمعية في صدر أجندة المنظمة للعمل في السودان باعتبارها أساس بناء سودان ما بعد الحرب والقضاء على مسببات الحرب في المستقبل.

من جانبه أمن وفد المنظمة علي ضرورة تحقيق المصالحات بالسودان وتعهدوا بأن تكون ضمن أجندتهم خلال عملهم بالبلاد. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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