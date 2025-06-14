قال التيار الإسلامي العريض بالسودان إننا نُدين بأشد عبارات الإدانة والاستهجان العدوان الإسرائيلي على إيران، وندعو الأمة الإسلامية وأحرار العالم والدول والشعوب المحبة للسلام إلى التوحد ضد هذا الظلم والعدوان، والعمل من أجل إنقاذ العالم من بحار الدماء، وصنع عالم جديد تسود فيه حضارة حقيقية تقر العدالة والمساواة وحقوق الإنسان. الجزيرة – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر التيار الإسلامي العريض بالسودان: نُدين بأشد عبارات الإدانة والاستهجان العدوان الإسرائيلي على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.