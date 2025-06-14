إنفانتينو : مونديال الأندية 2025 بداية تاريخية لكرة القدم

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، إن «بطولة كأس العالم للأندية أمريكا 2025 يفتح بداية جديدة لكرة القدم».

وأضاف في في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي «للفيفا» الأمر يشبه، عندما انطلقت النسخة الأولى لنهائيات كأس العالم الأولى (للمنتخبات) في عام 1930 واليوم، يتحدث الجميع عن هذه البطولة الجديدة، وهذا سبب كونها تاريخية«.

وأشار رئيس الفيفا: “النسخة الأولى من كأس عالم للمنتخبات، شهد مشاركة أوروبا وأمريكا الجنوبية فقط، لكن مونديال الأندية، سوف يشارك فيه ممثلي جميع القارات لذلك سوف يكون ناجح للغاية”.

واختتم تصريحاته قائلًا: «واثق من نجاح بطولة كأس العالم للأندية أمريكا 2025».وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادى من جميع القارات، خلال الفترة مابين 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

المصري اليوم