اليونيسف وأطباء بلا حدود تستكملان احتياجات مركز عزل ود النيل

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أكد دكتور إبراهيم العوض أحمد، وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار، أن الوزارة شرعت في تجهيز مركز عزل مستشفى ود النيل عقب ظهور حالات اشتباه بالإصابة بالكوليرا بالمنطقة.
جاء ذلك لدى زيارته التفقدية الجمعة للمركز، يرافقه منسق مكتب منظمة اليونيسف بالولاية ومندوب منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية، حيث أشاد بالدعم الكبير الذي قدمته المنظمتان، والتزامهما بتكملة جميع احتياجات المركز.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لوحدة ود النيل الإدارية، التزامهم الكامل بتنفيذ حملات الإصحاح البيئي، والرش الرذاذي والضبابي، للحد من انتشار المرض والقضاء عليه.
وأوضح الأستاذ متولي آدم، منسق مكتب اليونيسف بولاية سنار، أن تدخل المنظمة شمل دعم مركز العزل بكافة الاحتياجات المطلوبة، مشدداً على أن محاصرة الكوليرا تتطلب تضافر جهود الجميع وتعاون كل الشركاء.
فيما أكد مندوب منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية استمرار التنسيق مع وزارة الصحة، ومواصلة التدخلات الصحية حتى القضاء على الكوليرا بولاية سنار.
سونا
اسماء عثمان
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