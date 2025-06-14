زلزال في الخليج العربي بقوة 3.7 درجات

الدول الخليجية أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يوم الجمعة عن تسجيل زلزال في الخليج العربي قبل 45 دقيقة بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر. حيث قالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” : “سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية زلزالا ً في الخليج العربي مساء يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025م ، في تمام الساعة 21:50:17 وبقدر زلزالي بلغ 3.7 درجة على مقياس ريختر”. جريدة الرياض

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