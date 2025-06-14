“سودان مصغر”.. والي الجزيرة يشيد بدور خلاوي ود الفادني بمحلية الحصاحيصا

أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة، بدور خلاوي ود الفادني وتاريخها المشرِّف في تحفيظ القران الكريم وتعليم علوم القران والحديث، وتأسيس معهد الخليفة الريح للقران والدراسات الإسلامية. جاء ذلك لدى زيارته اليوم خلاوي ود الفادني بمحلية الحصاحيصا برفقة أعضاء لجنة الإسناد والإعمار والتنمية برئاسة محمد عثمان الزبير، حيث خاطب الوالي المصلين عقب صلاة الجمعة. مؤكداً أن خلاوي ود الفادني جسدت سودان مصغر ووحدت الشعب السوداني. وأعلن ووقوفه ودعمه للخلاوي ببعض المعينات، فضلا عن دعم خدمات المياه والصحة والتعليم والزراعة بالمنطقة. ورحب الخليفة محمد الشيخ الريح خليفة خلاوي ود الفادني بزيارة الوالي وتفقده لأهل (التقابه) والقران معلناً وقوف أهل ود الفادني وإنحيازهم إلتأم للقوات المسلحة ودعم حكومة الولاية. سونا

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