ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل

خلفت مشاهد الدمار التي نتجت عن سقوط صاروخ إيراني في مدينة ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب صدمة في إسرائيل، حيث قتل شخصان وأصيب أكثر من 20 آخرين وأخفقت أنظمة الإنذار المبكر في رصد الضربة.

وقال مراسل الجزيرة في فلسطين محمد خيري إن سكان هذه المدينة -التي تقع في المركز ويسكنها أكثر من 260 ألف إسرائيلي- فوجئوا بالهجوم عليها رغم أن صفارات الإنذار كانت تحذر من هجوم في جنوب إسرائيل.

وأوضح المراسل أن الصاروخ الإيراني أحدث دويا هائلا عند سقوطه في المدينة وخلف دمارا واسعا في 6 مبان، حيث أبلغت فرق الطوارئ عن وجود عالقين داخل المنازل. كما نجم عن سقوط الصاروخ أضرار كبيرة في الممتلكات والمركبات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن شخصين قتلا وأصيب 21 آخرون، بعضهم في حالة خطيرة، كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انقطاع الكهرباء في أحياء وسط إسرائيل.

ويأتي هذا في سياق رد إيران على الهجوم غير المسبوق الذي تشنه إسرائيل عليها منذ الجمعة، والذي استهدف منشآت نووية وعسكرية وأحياء سكنية وأدى إلى مقتل العشرات، بينهم قادة عسكريون وعلماء نوويون.

وريشون ليتسيون مستوطنة أنشأتها الحركة الصهيونية عام 1882 على أراضي قرية عيون قارة الفلسطينية زمن الحكم العثماني.

الجزيرة نت