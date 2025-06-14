هذا زمان العلو اليهودي .. فترة من صفحات التاريخ ستُطوي .. وصفحات من كتاب التاريخ ستُكتب من جديد ..
■ الذين يشتمون ويتفرجون علي إيران هم الجالسون علي رصيف التاريخ بلا حراك ..قطعاً سيفوتهم القطار ..
■ والذين يظنون أن إسرائيل ستغرق إيران في البحر وستخسف بها الأرض واهمون أيضاً لأن طبيعة هذا الصراع أنه أزلي .. تخسر فيه معارك .. لكنك قطعاً لن تخسر الحرب وإن طال زمن الهزائم والإنكسارات ..
■ تدفع إيران اليوم ثمناً غالياً لأخطاء داخلية فات أوان تجنبها .. لكنها في المقابل ستنهض من ركام الخيانة والعمالة وستعيد رسم خارطة الطريق من جديد ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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