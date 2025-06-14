العدل والمساواة تنعى الشهيد ملازم /محمد علي حماد عبيدة سردو

بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمساواة السودانية ‏justice & Equality Movement Sudan (JEM) نعي أليم قال تعالى ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) صدق الله العظيم. تنعي حركة العدل و المساواة السودانية الملازم / محمد علي حماد عبيدة سردو ابن شقيق الجنرال عمدة طاهر حماد/ القائد العام لقوات الحركة ، الذي استشهد صباح اليوم الجمعة 13يونيو 2025 إثر قصف مدفعي جبان من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية على مدينة الفاشر. وتتقدم قيادات وعضوية الحركة بصادق التعازي و المواساة للجنرال /عمدة طاهر حماد و الى أسرة الفقيد،سائلين الله أن يلهمهم الصبر و حسن العزاء. ونسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء. إنَّا لله و إنَّا اليه راجعون التوم حامد توتو أمين الشئون الإجتماعية 13 يونيو 2025

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