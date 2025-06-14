هجمات إسرائيلية جديدة ومكثفة على طهران.. وتفعيل الدفاعات الجوية

سمع دوي انفجارات ليل الجمعة-السبت في طهران وسط شن إسرائيل لهجمات جديدة ومكثفة على الأراضي الإيرانية.

وقالت وكالات أنباء إيرانية إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية فوق طهران في وقت متأخر من الجمعة لاعتراض ضربات إسرائيلية جديدة.

وكانت إسرائيل قد شنت فجر الجمعة عدداً من الهجمات في إيران استهدفت مواقعاً عسكرية ونووية وقادة عسكريين.

في هذا السياق، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن الضربات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل 78 شخصاً، بما في ذلك كبار القادة العسكريين، وإصابة أكثر من 320 آخرين.

وأضاف أمير إيرواني خلال اجتماع لمجلس الأمن مساء الجمعة أن الهجوم استهدفت “مسؤولين عسكريين كباراً وعلماء نوويين”، لكنه قال إن “الغالبية العظمى” من الضحايا كانوا من المدنيين والنساء والأطفال.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف الجمعة قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما. وقال الجيش في بيان: “في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، ضرب الجيش الاسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة”.

العربية نت