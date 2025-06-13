الأمين العام لمؤتمر الجزيرة: هذه العبارة التي تذرَّع بها الدكتور جبريل أبطلت دعواه بالكامل

قال الأمين العام لمؤتمر الجزيرة المبر محمود: عبارة “بموجب هذا الاتفاق” الواردة في المادة 8.3 من اتفاق جوبا للسلام، والتي تذرَّع بها الدكتور جبريل أبطلت دعواه بالكامل. الجزيرة – السودان

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