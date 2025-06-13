يارا السكري بالحجاب في مسجد آيا صوفيا بـ تركيا – صورة

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شاركت الفنانة يارا السكري صورًا لها بالحجاب خلال زيارتها لمسجد آيا صوفيا في تركيا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة محتشمة ولافتة في نفس الوقت.
وظهرت يارا في أول تجربة لها، بدور مميز في مسلسل “فهد البطل” خلال رمضان الماضي، كما تستعد يارا للمشاركة في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم “صقر وكناريا”، يشاركها في البطولة محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، وانتصار، من إخراج حسين المنباوي وتأليف أيمن وتار، ومن المقرر عرضه في صيف 2025.
وحول ما تردد بخصوص ارتباط يارا السكري بأحمد العوضي، تحدثت يارا خلال ظهورها في برنامج “صاحبة السعادة” مع إسعاد يونس عن تلك الشائعات، وأكدت أنها مجرد تكهنات شعبية ولا أساس لها، مشددة أن علاقتهما كانت من قبيل الزملاء فقط دون أي مشاهد رومانسية تؤيد ربط اسمهما معًا.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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