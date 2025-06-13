السودان يدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن الى اتخاذِ التَدابِير العَاجِلة للوَقف الفَورِي لِهَذِه الإعتداءات على إيران

أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً اليوم أدانت فيه العدوان الذي شنته اسرائيل علي إيران مما يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين. وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :- جمهورية السودان وزارة الخارجية مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام بيان صحفي تُدين جُمهورية السُودان العُدوان الجَائِر الذي شَنته إسرائيل على الجُمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم مِمًا يُشَكِل تهديداً خَطِيراً للأمن والسِلم الدَوليين. تَدعو جُمهُورية السُودان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الى اتخاذِ التَدابِير العَاجِلة للوَقف الفَورِي لِهَذِه الإعتداءات. سونا

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