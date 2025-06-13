“غربلة وتجهيز”.. النيل الأبيض تؤكد توفير كل مطلوبات الموسم الصيفي

أكدت وزيرة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض المهندس وصال الشيخ فرح، جاهزية الوزارة للموسم الزراعي الصيفي لهذا العام وذلك من خلال توفير التمويل والوقود والتقاوى المحسنة لمحاصيل العروة الصيفية.

وأشادت وصال بالجهود الكبيرة التي ظل يبذلها الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي الولاية لاهتمامه بأمر الزراعة وتذليله كافة العقبات التي تعترض سير عملية التمويل والإسهام بصورة مقدرة مع المراكز في توفير كافة مدخلات الإنتاج الزراعي والتي في مقدمتها شراء مولد كهربائي لغربال الوزارة لتفادي مشكلة قطوعات الكهرباء والعمل بكفاءة عالية في إنتاج التقاوى للمزارعين بالولاية.

جاء ذلك لدى وقوفها ظهر الخميس بغربال وزارة الإنتاج بكوستي على سير عمليات غربلة وتجهيز التقاوى للموسم الزراعي. واطمأنت الوزيرة خلال جولتها على مراحل غربلة وتجهيز التقاوى على جاهزية أكثر من 262 طن من تقاوى محصول الذرة وكذلك 700 طن من تقاوى محصول السمسم وتقاوى أخرى جارٍ غربلتها وتجهيزها وفحصها عبر إدارة التقاوى بغربال الوزارة وإدارة إكثار البذور لتغطية متطلبات مزارعي الولاية في هذا الموسم .

واضافت أنها تولي عملية تجهيز التقاوى اهتماماً خاصاً ومتابعة لصيقة. وطمأنت فرح المزارعين بأن كميات التقاوى متاحة وموجودة لتغطية كل المساحات المستهدفة خلال هذا الموسم.

وكشفت وزيرة الإنتاج النقاب عن نجاح الوزارة في توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة الاتحادية لعمل معمل لإكثار البذور بالولاية مما ينعكس في مصلحة الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية بالبلاد.

من جانبه أوضح المهندس الأسد الفاضل محمد مدير إدارة إنتاج التقاوى بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية أن غربال الوزارة توقف لفترة بسبب قطوعات التيار الكهربائي والحمد لله الآن عاد العمل لإنتاج تقاوى الموسم الصيفي بفضل التدخل الكبير من قبل والي الولاية بتوفير مولد كهربائي، مشيرا إلى أن العمل في غربلة التقاوى وصل مراحل متقدمة ومتوقع خلال هذا الشهر يكتمل العمل في غربلة تقاوى الموسم الصيفي ومن ثم غربلة تقاوى القمح للموسم الشتوي .