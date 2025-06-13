إيران تكشف أبرز القتلى بضربة إسرائيل والسعودية تعقّب على الضربة “الشنيعة”

شنت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران، فجر الجمعة، مستهدفة قلب البرنامج النووي الإيراني وكبار القادة العسكريين، مما أدى إلى إغراق الشرق الأوسط في حالة جديدة من عدم اليقين.

كشفت وسائل إعلام تابعة للدولة الإيرانية مقتل 6 من علماء إيران النوويين في الهجوم الإسرائيلي، فجر الجمعة.

أظهرت صورٌ نشرها الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مشاركة طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف-35 وإف-15 وإف-16 في الغارات الجوية على إيران، لافتا إلى مشاركة 200 طائرة مقاتلة في الغارات على المواقع النووية الإيرانية والمواقع العسكرية والقيادات العسكرية، مستخدمةً 330 ذخيرة.

أعلن الجيش الأردني، الجمعة، اعتراض الدفاعات الجوية الأردنية لطائرات بدون طيار “مسيّرة” وصواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة.

مسؤول عسكري إسرائيلي لـCNN: “بدأ الجيش الإسرائيلي باعتراض طائرات مسيرة أُطلقت من إيران خارج الأراضي الإسرائيلية”.

صفارات الإنذار تدوي في الأردن بعد وقت قليل من إعلان إسرائيل إطلاق إيران 100 طائرة مسيرة.

إيران تبدأ ردها الانتقامي على الضربة الإسرائيلية بـ100 “درون”، وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

قُتل رئيس الأمن القومي الإيراني السابق، علي شمخاني في غارات إسرائيلية على إيران، وفقًا لوسائل إعلام رسمية إيرانية، وكان شمخاني مستشارًا رئيسيًا للمرشد الأعلى، علي خامنئي، وشغل منصب أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني لما يقرب من عقد من الزمان، وكان نجمًا صاعدًا في الدبلوماسية الإيرانية، ومعروفًا في الأوساط الدبلوماسية في واشنطن وأوروبا. ولكن تم استبداله فجأة في منتصف عام 2023، حيث أشار محللون في ذلك الوقت إلى أنه ربما كان يُنظر إليه على أنه طموح للغاية من قِبل خامنئي.

عقّبت وزارة الخارجية السعودية على الضربة الإسرائيلية ضد إيران في بيان ورد فيه: “تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية.. وإذ تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة؛ لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري”.

أفادت قناة “إيرين” التلفزيونية الإيرانية الرسمية بمقتل اللواء محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، في غارات إسرائيلية، وباقري، أعلى ضابط عسكري رتبة في إيران، هو ثاني شخصية بارزة تُقتل في الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على إيران فجر الجمعة.

الضربات: أصاب الهجوم عشرات المواقع في أنحاء إيران، مستهدفًا برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية بعيدة المدى، وفقًا لمسؤول عسكري إسرائيلي ومصدر عسكري إسرائيلي، وصرح المصدر العسكري لشبكة CNN: “هذا ليس هجومًا ليوم واحد”.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استخدم 200 طائرة مقاتلة في ضرباته المستمرة على إيران، حيث قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، خلال إحاطة إعلامية مباشرة: “تم قصف أكثر من 100 هدف في أنحاء إيران”، مضيفةً أنه تم إسقاط “أكثر من 330 ذخيرة متنوعة”.

استهداف العلماء: أطلع مصدر أمني إسرائيلي الصحفيين على أن كبار القادة العسكريين الإيرانيين، بالإضافة إلى كبار العلماء النوويين، استُهدفوا في الضربات الافتتاحية، وأن “احتمالات” استهدافهم تتزايد.

مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأميركية: العملية الإسرائيلية “سابقة لأوانها” في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الأميركية.

مقتل قائد رفيع: أفادت العديد من وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بمقتل الجنرال حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، في الهجمات.

أكد الأردن أنه لن يتسامح مع أي انتهاك لمجاله الجوي، مؤكدًا أن المملكة لن تكون ساحة صراع، حيث قال المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأمن الوطني الأردني خط أحمر، ولن يسمح بأي محاولة لتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، في حين أكد إغلاق المجال الجوي للمملكة كإجراء احترازي بصورة مؤقتة.

الأضرار على الأرض: تُظهر صور ومقاطع فيديو من وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية ما يبدو أنه مبانٍ سكنية مشتعلة، وأعمدة دخان كثيفة تتصاعد من منشأة نطنز النووية الإيرانية. وشوهدت حشود غفيرة تتجمع في الشارع خارج المباني بينما يسارع رجال الإطفاء لإخماد الحرائق.

الاستعداد للانتقام: أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ استعدادًا للانتقام الإيراني المحتمل، حيث أغلقت المدارس وحظرت التجمعات الاجتماعية ونصحت بعدم القيام بأي عمل غير ضروري. وأمرت المستشفيات الإسرائيلية بوقف أنشطة العيادات الخارجية والأنشطة غير العاجلة والانتقال إلى مناطق محمية، كما يستدعي الجيش الإسرائيلي “عشرات الآلاف” من الجنود للاستعداد لما سيأتي لاحقًا.

ما قالته الولايات المتحدة: قال مصدران مطلعان لشبكة CNN إن الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض كانوا يتوقعون الضربات الإسرائيلية. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، الخميس، إنه لم يكن هناك أي تدخل أو مساعدة أمريكية في الضربات.

المحادثات النووية: كانت الولايات المتحدة وإيران في مفاوضات نووية، ومن المقرر عقد الجولة السادسة من المحادثات، الأحد، في سلطنة عُمان، وليس من الواضح ما إذا كانت ستستمر.

سي أن أن عربي