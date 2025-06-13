كامل إدريس يتفقد عمليات إعادة تأهيل وصيانة سد أربعات

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تفقد رئيس مجلس الوزراء، دكتور كامل إدريس سير عمليات إعادة تأهيل وصيانة سد اربعات بولاية البحر الأحمر، عقب تعرضه للإنهيار جراء سيول خريف العام الماضي، مؤكدًا أهمية المشروع لمواطني ولاية البحر الأحمر خاصة فيما يتعلق بتوفير المياه العذبة للولاية.
وتشير (سونا) إلى أن أعمال الصيانة بدات في شهر مارس من العام الجاري بمبادرة من جهاز المخابرات العامة، ومن المقرر إكتمال عمليات إعادة التأهيل بنسبة تفوق ال80%، فيما تواصل الفرق الفنية أعمالها حتى يكون السد جاهزًا لتخزين المياه قبل دخول موسم الأمطار للعام الجاري، المُتوقّع أن يبدأ خلال شهري يوليو واغسطس المقبلين.
ويعتبر المشروع من أهم مشروعات التنمية بولاية البحر الأحمر، وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء للمشروع برفقة والي ولاية البحر الأحمر، الفريق الركن مصطفى محمد نور تأكيدًا على إهتمام الحكومة بالخدمات المُلحَّة للمواطن.
سونا
اسماء عثمان
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