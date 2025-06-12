والي ولاية الجزيرة يطمئن على توفر العلاج المجاني والمحاليل الوريدية

اطمأن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة برفقة لجنة أمن الولاية صباح الاربعاء بمخازن العلاج المجاني والإقتصادي بمدني على توفر الدواء والمحاليل الوريدية.

وعبر عن إشادته بدور العاملين في القطاع الصحي في استرجاع النظام الصحي ومزاولة عملهم طيلة أيام العيد، مؤكدا أن مطالب العاملين في القطاع الصحي واجبة النفاذ.

من جانبه أعلن الدكتور طارق عباس العجوة مساعد مدير عام وزارة الصحة أن إدارة العلاج المجاني والإقتصادي ظلت تعمل طيلة أيام العيد لتأمين الدواء للمرافق الصحية.

فيما ناشدت الدكتورة سارة يوسف البشير مشرف العلاج المجاني بالولاية بترحيل الأدوية التي قدمتها إحدى المنظمات الخيرية للولاية من بورتسودان، مؤكدة استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الأدوية.