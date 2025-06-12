والي ولاية الجزيرة يطمئن على توفر العلاج المجاني والمحاليل الوريدية

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اطمأن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة برفقة لجنة أمن الولاية صباح الاربعاء بمخازن العلاج المجاني والإقتصادي بمدني على توفر الدواء والمحاليل الوريدية.
وعبر عن إشادته بدور العاملين في القطاع الصحي في استرجاع النظام الصحي ومزاولة عملهم طيلة أيام العيد، مؤكدا أن مطالب العاملين في القطاع الصحي واجبة النفاذ.
من جانبه أعلن الدكتور طارق عباس العجوة مساعد مدير عام وزارة الصحة أن إدارة العلاج المجاني والإقتصادي ظلت تعمل طيلة أيام العيد لتأمين الدواء للمرافق الصحية.
فيما ناشدت الدكتورة سارة يوسف البشير مشرف العلاج المجاني بالولاية بترحيل الأدوية التي قدمتها إحدى المنظمات الخيرية للولاية من بورتسودان، مؤكدة استقرار الأوضاع الصحية وتوفر الأدوية.
وكشف الدكتور عبد الله حسن فضل مدير الإمدادات الطبية بالولاية عن توفر أدوية الملاريا والكلي والطوارئ بكميات كبيرة، ولفت للاستهلاك الكبير للمحاليل الوريدية ومشيدا بالشراكة الذكية بين العلاج المجاني والإقتصادي لتوفير الأدوية والشراكة مع القطاع الخاص لزيادة منافذ التوزيع مؤكداً حرص إدارته على سلامة الأدوية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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