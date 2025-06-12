“مادياً ومعنوياً”.. تتعرض للاعتداء وتطالب بتعويض 100 ألف درهم

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قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع 15 ألف درهم تعويضاً إلى امرأة، لقيامه بالاعتداء عليها، ما تسبب في الإضرار بها مادياً ومعنوياً، كما أعجزها عن أداء أعمالها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وأقامت المرأة دعواها سنداً من القول إن المشكو ضده اعتدى عليها، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، وتسبب فعله في الإضرار بها مادياً ومعنوياً، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت من الدعوى الجزائية بأن التهمة الموجهة إلى المشكو ضده هي أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليها وأحدث بها إصابات أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وحكمت المحكمة حضورياً في تلك الدعوى بالحبس 3 أشهر و10 آلاف درهم تعويضاً مدنياً مؤقتاً، وأصبح الحكم باتاً ونهائياً.
وقدرت المحكمة التعويض الذي تستحقه الشاكية 5 آلاف درهم، استكمالاً للتعويض المؤقت.
صحيفة الخليج
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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