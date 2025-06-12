مغادرة الفوج الاول من حجاج النيل الابيض من الأراضي المقدسة الى السودان بعد أداء فريضة الحج

ودع الدكتور فتحي مهدي احمد امين أمانة الحج والعمرة رئيس حملة حجاج ولاية النيل الأبيض للعام 1446 هجرية بمكة المكرمة بعد ظهر الاربعاء الفوج الأول من الحجاج المغادرين من الأراضي المقدسة للسودان عبر البحر من ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء عثمان دقنة بسواكن بعد أداء فريضة الحج، بحضور أعضاء البعثة وأمراء الأفواج،

ويبلغ عدد الحجاج المغادرين 139 حاج وحاجة موزعين على أربعة أفواج،

وقال رئيس حملة ولاية النيل الأبيض في تصريح ل (سونا) إن الحجاج المغادرين اليوم أكملوا مناسكهم بالصورة المطلوبة وأنهم في أتم الصحة والعافية،

وأشار إلى أن هنالك ثلاثة أفواج أخرى ستغادر إلى السودان في التاسع عشر من ذي الحجة، بينما تغادر أفواج الطيران من مكة إلى المدينة المنورة في الثاني والعشرين من ذي الحجة ومنها إلى ميناء بورتسودان في السابع والعشرين من ذي الحجة.

واضاف أن الأفواج المتواجدة بمكة المكرمة حالياً ستجد الرعاية والاهتمام من البعثة السودانية في السكن والاطعام والنقل لأداء الصلوات بالمسجد الحرام إلى حين مواعيد المغادرة