الزمن وأصدقاؤه الكبار والصغار

٤٨ ساعة فقط كانت الفاصل بين خسارة نوفاك دجوكوفيتش، يوم الجمعة الماضى، فى قبل نهائى رولان جاروس، أمام يانيك سينر.. وخسارة لامين يامال، أمس الأول، أمام كريستيانو رونالدو، فى نهائى دورى أمم أوروبا بين إسبانيا والبرتغال.. ولست أنوى الحديث عن تنس أو كرة قدم، إنما أتوقف فقط أمام من استعدوا للوصول حالمين بمستقبل المجد والأضواء، ومن بدأوا جمع حقائبهم وذكرياتهم استعدادا للرحيل.. فالزمن هو إحدى قواعد الحياة الأساسية الذى لا يجيد البعض التعامل معه.. سواء صغار يتخيلون أنه سيبقى ملكا لهم وصديقا ينحاز لهم طول الوقت، أو كبار ويتوهمون أنه باستطاعتهم إيقافه أو تعطيله.. وهناك فى المقابل من يجيدون التعامل مع الزمن، فيعرف صغارهم أنهم لن يبقوا طول الوقت صغارا، ويدرك كبارهم يومًا سيأتى لابد فيه أن يتركوا أماكنهم بنفس راضية لمن سيأتون بعدهم.. وفى قبل نهائى رولان جاروس ونهائى الدورى الكروى لأمم أوروبا.. كان هناك أربعة نجوم من هؤلاء الذين يجيدون التعامل مع الزمن.. أولهم الصربى نوفاك دجوكوفيتش، أحد الأبطال التاريخيين للتنس، والفائز بأربع وعشرين من بطولات الجائزة الكبرى.. ولعب دجوكوفيتش قبل النهائى وهو فى الثامنة والثلاثين من العمر، أمام الإيطالى يانيك سينر، البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما.. وتقبل دجوكوفيتش خسارته بمنتهى الحزن، لكن دون ثورة أو غضب..

فقد كان يعرف منذ البداية أن لكل مشوار نهاية.. وبمنتهى الرقى وجه دجوكوفيتش تحية الاحترام لمن فاز عليه، مؤكدا أن سينر لاعب موهوب ينتظره مستقبل كبير وجميل فى ملاعب التنس.. ورغم فرحة سينر بانتصاره.. لكنه أكد أن دجوكوفيتش رغم هذه الخسارة، ورغما عن أى أحد وأى شىء، سيبقى جزءا من تاريخ اللعبة له كل التقدير والاحترام.. ومثلما تبادل الكبار والصغار الاحترام فى ملعب للتنس برولان جاروس فى باريس.. كان الاحترام متبادلا أيضا بين البرتغالى كريستيانو رونالدو والإسبانى يامين يامال.. بين رونالدو كنجم كبير فى الأربعين من عمره والفائز بخمس كرات ذهبية، وأصبح اللاعب الأكثر خوضا لمباريات دولية والأكثر إحرازًا للأهداف أيضًا.. ويامال كنجم شاب سيبلغ الشهر المقبل ١٨ عاما من العمر، وكان أحد فرسان فوز إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية الماضية وانتصارات برشلونة الثلاثية هذا الموسم.. ورغم محاولات البعض لتصوير النهائى الكروى فى ميونيخ باعتباره حرب الزمن.. فاجأهم رونالدو بإعجابه بالنجم الإسبانى الشاب الذى يملك موهبة هائلة وطلب رونالدو من الجميع عدم الضغط على يامال، الذى سيصبح قريبا نجم نجوم الكرة.. أما لامال فقال إنه يرى رونالدو أسطورة كروية، وأنه مثل كل لاعبى الكرة يحترم جدا مشوار رونالدو وألقابه ونجاحاته وحكايته الكروية.

ياسر أيوب – المصري اليوم

