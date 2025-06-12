وكيل وزارة الخارجية يترأس وفد السودان للاجتماع الوزاري لمتابعة اعمال منتدى التعاون الصيني-الإفريقي

ترأس السفير حسين الأمين الفاضل، وكيل وزارة الخارجية وفد السودان للاجتماع الوزاري لمتابعة اعمال منتدى التعاون الصيني – الإفريقي (فوكاك)، في مدينة شانغشا الصينية خلال الفترة 10-12 يونيو 2025، بمشاركة أكثر من 43 دولة افريقية. ويصاحب الاجتماع معرض الصين-أفريقيا للتجارة والاقتصاد. جدد الوكيل في كلمته التزام السودان بتعزيز التعاون الصيني-الإفريقي مشيدا بجهود الصين لتعزيز ذلك التعاون. واستعرض السيد الوكيل تطورات الأوضاع في السودان والتحديات التي يواجهها بسبب الحرب المفروضة عليه. ودعا إلى دعم جهود إعادة الإعمار بمشاركة الصين والدول الإفريقية. وعلى هامش الاجتماع، التقى الوكيل برؤساء وفود الصين، السنغال، ساحل العاج، الصومال، مصر، والجزائر. وناقش معهم الأوضاع في السودان وسبل تعزيز التعاون الثنائي مع بلدانهم. سونا

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