ترشيحات الحكومة المرتقبة تحمل الدكتور جبريل إبراهيم إلي منصب نائب رئيس الوزراء

هواء الترشيحات الوزارية لحكومة د. كامل إدريس المرتقبة حمل الدكتور جبريل إبراهيم إلي منصب نائب رئيس الوزراء وهو موقع بلامعني لن يرضي به إلا من يريد فقط أن يكون داخل كابينة مجلس الوزراء حيث لا مهام وأدوار واضحة ..

■ ما يلاحظه المراقب والمتابع لتحركات تشكيل الحكومة الجديدة يجد بوضوح أن رئيس الوزراء تحاصره عدة مربعات وإرتكازات فرضت عليه الخضوع لقوائم محاصصة صامتة لن تجعل مهمة تشكيل وزراء تكنقراط أمراً ميسوراً .. ومن العسير أن تخرج قائمة التشكيل الجديد بعيداً عن تأثير عدة مراكز ضغط علي رأسها أعضاء مجلس السيادة .. الحركات السياسية المسلّحة .. مراكز الضغط القبلية والإثنية .. ثم مجموعة أصدقاء د. كامل إدريس وهم ( قوس قزح) بين سياسيين وإعلاميين وموظفي منظمات ورجال مال وأعمال وجدوا أن إدريس بلا حاضنة أو مركز قيادة وسيطرة يضع له الخطط طويلة وقصيرة المدي بناءاً علي سياسات محددة تحدد معالم خطته المعدة سلفاً كما قال ..

■ بالعودة إلي تسريب خبر ترشيح د. جبريل إبراهيم لمنصب نائب رئيس الوزراء نجد أنه ضمن حزمة ملفات إعلامية جيدة الصياغة ضعيفة المضمون يبدو جلياً أنها من جهة مساندة لرئيس الوزراء لكنها حتي اللحظة أطلقت أكثر من رصاصة طائشة ضررها أكثر من نفعها !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد