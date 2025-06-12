تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقاطع فيديو من عقد قران الفنان الشاب مأمون سوار الدهب وعروسته الحسناء حنين محمود عبد العزيز. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مراسم العقد والحفل تمت بأحد فنادق مدينة نصر, بالعاصمة المصرية القاهرة وبحضور عدد كبير من أهل العروسين. وكيل العروس كان عمها الممثل مأمون عبد العزيز, حيث جرت مراسم العقد بحضور الأهالي, حيث مثل أسرة العروس جدتها الحاجة فايزة, وشقيقها وتؤامها “حاتم”. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تغنى في الحفل البهيج والمصغر عدد من المطربين الشباب على رأسهم الفنان بكري المغربي, والفنان أحمد محمد أحمد عوض. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد حفل ومراسم عقد قران الفنان مأمون سوار الدهب وحنين محمود عبد العزيز بحضور جدتها الحاجة فايزة وتؤامها “حاتم” وعدد من المطربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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