نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث حظي بتفاعل واسع من المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت الصفحات عبر المقطع المتداول عن الهدايا و “سد المال”, الذي بعثه الفنان مأمون سوار الدهب لزوجته الجديدة. هدايا العريس لعروسه الحسناء حنين محمود عبد العزيز, التي تضمنت الذهب وبعض مستحضرات التجميل نالت إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد “سد المال” والهدايا التي قدمها الفنان مأمون سوار الدهب لزوجته الجديدة الحسناء حنين محمود عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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