تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بروفة للفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, أجراها بأحد الأستوديوهات بالقاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن البروفة التي يستعد من خلالها سوار الدهب, لإحياء حفل جماهيري بالقاهرة, جاءت بعد إحتفاله بعقد قرانه من الحسناء حنين محمود عبد العزيز. https://www.facebook.com/reel/1775612526709885 ولفت الفنان مأمون سوار الدهب الأنظار بترديده في البروفة إحدى أغنيات الراحل محمود عبد العزيز, تمهيداً لتقديمها في حفله الجماهيري. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد جاءت معظم التعليقات ساخرة, على شاكلة: (النسابة عين شمس), وتعليق آخر: (أصبحت الوريث الشرعي لأغاني الجان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في أول ظهور له بعد زواجه من الحسناء “حنين”.. المطرب مأمون سوار الدهب يتغنى بأغنيات “نسيبه” الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز وساخرون: (النسابة عين شمس وأصبحت الوريث الشرعي لأغاني الجان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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