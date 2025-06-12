شاهد.. الفنانة إنصاف مدني تقدم أجمل هدية لعروس الموسم حنين محمود عبد العزيز بمناسبة زواجها من المطرب مأمون سوار الدهب

أهدت الفنانة السودانية, الشهيرة إنصاف مدني, الحسناء وعروس الموسم حنين محمود عبد العزيز, أغنية جديدة بمناسبة عقد قرانها. وكانت إبنة الفنان الجماهيري الراحل قد تزوجت من المطرب الشاب مأمون سوار الدهب, وسط اهتمام إسفيري غير مسبوق بتفاصيل الزواج. https://www.facebook.com/reel/1638506580190672 ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قامت ملكة الدلوكة بتسجيل الأغنية التي حملت اسم “حنونتي الحنينة”, كإهداء خاص للعروس في يوم عقد قرانها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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