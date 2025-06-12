فاجأت المطربة السودانية, المثيرة للجدل عشة الجبل, جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بإنتاجها أغنية جديدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تغنت الجبلية, في العمل الجديد لمدينة أسوان المصرية, والتي تقع أقصى جنوب مصر. وتقول المطربة الضجة في أغنيتها الجديدة التي قابلها الجمهور بسخرية واسعة: (دمي أسواني جدودي من أسوان مصر شرياني), وكتب أحد المعلقين ساخراً: (شكلك عاوزة ليك تأشيرة عشان تجي راجعة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة عشة الجبل تغني لمدينة أسوان المصرية: (دمي أسواني جدودي من أسوان مصر شرياني) وساخرون: (شكلك عاوزة ليك تأشيرة عشان تجي راجعة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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