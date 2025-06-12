خطف مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, ضحكات الجمهور والمتابعين الذي شاركوه عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مواطن “شايقي”, من سكان إحدى مدن شمال السودان, وهو يشكو بعد سرقة حذائه (مركوب أصلة). وأكد الرجل الذي قام بالدعاء على السارق, أنه قام بإكرامه وإدخاله لمنزله ليتفاجأ بحذائه الجديد الذي قام بشرائه للعيد غير موجود وأن السارق ترك له “سفنجة”, بدلاً من “المركوب” الذي سرقه. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “شايقي” يثير ضحكات المتابعين بدعواته على شخص سرق (مركوب الأصلة) الخاص به من داخل منزله بعد أن قام بإكرامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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