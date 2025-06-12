شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية المثيرة للجدل منى ماروكو تفتي: (الباروكة حجاب زي الطرحة والغناء ما حرام)

عادت المطربة السودانية, منى ماروكو, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو جرى تداوله حديثاً عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أثارت “ماروكو”, الجدل بفتوى عن الحجاب وارتداء “باروكة” الشعر وذلك في لقاء لها مع التيكتوكر إسراء الجنوبية. وأفتت المطربة المثيرة للجدل قائلة: (الباروكة حجاب زي الطرحة) مؤكدة تحملها عذاب إسراء الجنوبية, كما أقرت بأن صوت المرأة عورة لكنها أكدت أن الغناء ما حرام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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