فاجأ الفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, جمهور ومتابعيه على السوشيال ميديا, بإعلانه زواجه للمرة الثانية والتي جاءت بعد عام واحد من زواجه الأسطوري الأول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المفاجأة كانت في العروس الجديدة لسوار الدهب, وهي إبنة أسطورة الغناء السوداني, الراحل محمود عبد العزيز. المطرب الشاب قام بأولى الخطوات الرسمية بعقد قران بأحد فنادق مدينة نصر, بالعاصمة المصرية القاهرة, وسط حضور أهل العروس الحسناء “حنين”, وأصدقاء العريس وأصدقاء الفنان الراحل بالوسط الفني. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول العروسين وهما يتبادلان الأحضان في حفل عقد القران فرحة بالزواج. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المطرب مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع بزواجه من الحسناء “حنين” إبنة الفنان الأسطورة محمود عبد العزيز ويبادلها الأحضان في حفل عقد قرانهما بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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