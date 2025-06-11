بالصور.. والي النيل الابيض يدشن توزيع طرود إمتحانات الشهادة المتوسطة!

دشن الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي النيل الأبيض صباح اليوم بإدارة الامتحانات بوزارة التربية والتوجيه بكوستي إنطلاقة عمليات توزيع طرود امتحانات الشهادة المتوسطة لجميع محليات الولاية والتي ستبدأ يوم السبت المقبل .

وذلك بحضور الدكتور الطيب على عيسى وزير التربية والتوجيه المكلف بالولاية ولجنة ألامن والأستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية كوستي والأستاذ عصام عبدالجبار المدير التنفيذي لمحلية قلي ولفيف من إدارات وزارة التربية والتوجيه ومديري التعليم بالمحليات المختلفة.

وإمتدح والي النيل الابيض الجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها وزارة التربية والتوجيه في الإعداد لهذه الامتحانات، مؤكدا دعم حكومة الولاية للبرامج التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذه الامتحانات وامتحانات الشهادة الثانوية في أواخر هذا الشهر مع التأمين التام لهذه الامتحانات والمراكز على مستوى جميع المحليات

وبشر الوالي أولياء أمور الطلاب بإكتمال كافة الترتيبات لإنطلاقة هذه الامتحانات وهنأ المواطنين بعيد الأضحى المبارك وبالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة بكافة المحاور مما حرر الولاية من المتمردين ودخول المناطق المحررة بشمال الولاية في هذه الامتحانات.

من جهته أكد الدكتور الطيب على عيسى وزير التربية والتوجيه المكلف بالنيل الأبيض اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية لقيام امتحانات الشهادة المتوسطة بالولاية لهذا العام يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أن الوالي وقف على عملية توزيع طرود الامتحانات وكيفية تجهيزها وتأمينها .

وقال إن الوزارة تمكنت من تجهيز المراكز وتوزيع أرقام الجلوس بجميع المحليات بعدد 168 مركزا منها 18 للبنين و39 للبنات والمراكز المختلطة 111 مركزا، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الجالسين لامتحانات شهادة المرحلة المتوسطة بالولاية لهذا العام 24 الف و242 طالب وطالبة منهم 9 الاف و 780 طالب و 140 الف 443 طالبة.

وأضاف وزير التربية أن توزيع طرود الامتحانات في هذا التوقيت حرصا من الوزارة على وصول الامتحانات في زمن وجيز َيمكن مديري المراكز من ترتيب الامتحانات وتجهيزها حسب الجدول .

واعرب عن شكره للأجهزة الأمنية المختلفة والمقاومة الشعبية لمشاركتها الفاعلة في عملية امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة والترتيب لامتحانات الشهادة الثانوية في أواخر هذا الشهر .