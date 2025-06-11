“مياه الشرب والكهرباء والتعليم والصحة والأمن” .. والي الخرطوم يتفقد مواطني الجريف والقوز والحلة الجديدة

مواصلة للجهود التي تقودها ولاية الخرطوم لتفقد أحوال المواطنين الذين كانوا يعيشون تحت وطأة المليشيا الإرهابية وذلك في أعقاب إعلان الخرطوم خالية من التمرد.

تفقد والى الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه مواطني منطقة الجريف غرب بحضور الاستاذ الطيب سعد الدين مدير عام وزارة الثقافه والإعلام والسياحه والأستاذ محمد أحمد الحاج الأمين العام لحكومة الولاية بالانابه والأستاذ عبدالمنعم البشير المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم.

والتقى الوالي بالمواطنين واستمع لمطالبهم ومشاكلهم التي تعاني منها المنطقة والتي تتمثل في توفير مياه الشرب والكهرباء والتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والأمن.

واكد الوالي بأن من أهم أولويات حكومة ولايته قضايا المواطن الذي ظل صامدا طيلة الفترة السابقه من معركة الكرامه ولم يغادر والذين عادوا مؤخرا ومساعي الولاية لتوفيرها .

وقال ان الولاية الان تعمل وفق خارطة صحيه لإعادة العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية وتشغيل المحطات النيلية والآبار بالطاقه الشمسية وصيانة وتأهيل المدارس لمباشرة مهامها مع بداية العام الدراسي الجديد وتشغيل أقسام الشرطة والشرطة المجتمعيه لحفظ الأمن شاكرا أبناء الجريف بدول المهجر لمساعيهم في توفير الخدمات لأهلهم.

وقال كل أجهزة الولاية بمحلية الخرطوم وكل المحليات بدأت العمل في إعادة الخدمات تدريجيا وفق الموارد المتاحه ودعم الحكومه الاتحادية للوحدات الادارية .

وخلال الزياره تفقد الوالي والوفد المرافق له عددا من المرافق الخدمية والتي بدأت بمحطة الآبار الجوفية التي تمد المنطقة وتعمل بالطاقة الشمسية بالجهد الشعبي.

كما تفقد الوالي محطة مياه الجريف والتي طالتها أعمال التخريب بسرقة الكوابل والطبلونات ووجه الوالي بنظافتها ورفع احتياجاتها تمهيدا لتشغيلها خلال الأيام القادمة .

وفي منطقة القوز والحلة الجديدة التقى والي الخرطوم بالمواطنين بمسجد القوز والذي ظل يرعى ويدعم الخدمات المتمثله في المياه والكهرباء والخدمات العلاجيه بدعم من أبناء المنطقه بالخارج. مشيرين للمعانآة في الحصول على الخدمات التي دمرتها المليشيا المتمردة بالاضافه لدعم التكايا التي تقدم الاطعام.

المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم حيا أهل القوز والحله الجديده لصمودهم طيلة فترة الحرب الي ان تم اجلاءهم من المنطقه الي منطقة الشجره محييا القوات المسلحة في تحقيق الانتصارات وعودة المواطنين لمناطقهم مشيرا للجهود المبذول لتوفير الخدمات خلال المرحلة المقبلة .