كل ما تريد معرفته عن الإقامة الدائمة في قطر والرسوم وآلية التقديم

نص القانون رقم 10 لسنة 2018م بشأن الإقامة الدائمة على إنشاء لجنة بوزارة الداخلية تسمى لجنة “منح بطاقة الإقامة الدائمة ” تكون مهمتها الاضطلاع بكافة الإجراءات الخاصة بمنح البطاقة ويتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة يتم من خلاله تسمية أعضائها وتحديد مدة عضويتهم ونظام عملهم،

وتختص اللجنة، بحسب وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، بالبت في كافة المهام والإجراءات المتعلقة بمتطلبات منح الإقامة الدائمة للفئات المستحقة وفقا لآليات عملها، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية ليقوم بدوره بإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها.

وللجنة الحق في التواصل مع الجهات والأطراف ذات الصلة بالموضوع سواء الإدارات المعنية داخل وزارة الداخلية أو خارجها أو أي من الجهات الأخرى.

* الشروط والمتطلبات:

حددت المادة رقم (1) من القانون رقم 10 لسنة 2018م الشروط والمتطلبات المتعلقة بمنح البطاقة الدائمة لمستوفي الشروط التالية:

– أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته العادية في البلاد لمدة عشرين سنة إذا كان مولوداً خارج الدولة، وعشر سنوات إذا كان مولوداً داخل الدولة، على أن تكون مدة الاقامة متتالية وسابقة على تاريخ تقديم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة، ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الترخيص من دولة قطر لمدة لا تزيد عن ستين يوماً في السنة، في جميع الاحوال تخصم هذه المدة من حساب مدته في البلاد.

– أن يكون له دخل يكفي لسد حاجته ولمن يعول.

– أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد إليه اعتباره.

– أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً.

* الفئات المستثناة من الشروط والمتطلبات:

حدد ذات القانون في المادة رقم (2) الفئات المستثناة من الشروط أعلاه وهم:

– أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري.

– زوج القطرية غير القطري.

– زوجة القطري غير قطرية.

– أولاد القطريين بالتجنس.

5- الذين أدوا خدمات جليلة للدولة.

6- ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

* آلية تقديم الطلب:

تسهيلاً على الراغبين في الحصول على بطاقة الإقامة تم انشاء رابط إلكتروني على موقع وزارة الداخلية (رابط الخدمات الإلكترونية) كمرحلة أولى، تليه مرحلة تدشين التقديم عبر تطبيق مطراش2.

يشترط للتقديم توفر المتطلبات الآتية:

– أن تكون لدى مقدّم الطلب بطاقة ذكية مع تفعيل الخدمات الالكترونية عليها.

– أن يكون للمتقدم جهاز قارئ البطاقة الشخصية الذكية.

– توصيل جهاز قارئ البطاقة الذكية بجهاز الحاسوب لاستكمال عملية التقديم.

خطوات التقديم عبر بوابة الخدمات الالكترونية:

الدخول الى الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية.

اختيار رابط “الخدمات الالكترونية”.

اختيار “خدمة الاقامات” ثم اختيار “بطاقة الإقامة الدائمة”.

بعد الضغط عليه ستظهر شاشة خيارات الخدمة يتم اختيار “طلب جديد”.

اختيار الفئة المناسبة للمتقدّم من الخيارات المتاحة أمامه، ثم الضغط على مربع “التالي”.

ستظهر قائمة بالاشخاص المؤهلين (يتم اختيار الأشخاص من خلال تحديد المربع الموجود أمام الرقم الشخصي للشخص المؤهل ثم الضغط على المربع “التالي”.

سيتم ارسال رسالة نصية تفيد باستقبال طلب إقامة دائمة، وسيظهر إيصال مالي بعملية الدفع يمكن للمتقدّم طباعته او حفظه على جهاز الكمبيوتر.

وبذلك يكون كقدّم الطلب قد أنهى المرحلة الأولى من مرحلة تقديم الطلب وعليه الانتظار إلى حين استلام رسالة أخرى لتحميل مرفقات الطلب.

في حال وصول رسالة تحميل المستندات المطلوبة والتي يتم تحديدها بواسطة اللجنة المختصة على المتقدّم الدخول مرة أخرى بنفس الطريقة الأولى وتحميل المستندات المطلوبة وفقاً للرقم الشخصي.

عند استكمال عملية ارفاق المستندات لمقدّم الطلب ستظهر شاشة أخرى لارفاق مستندات باقي الأرقام الشخصية المرفقة مع طلب المتقدّم

وبذلك تكون المرحلة الثانية من مرحلة التقديم قد اكتملت.

ويمكن للمتقدّم متابعة طلبه من خلال خيار “متابعة الطلبات”.

* الرسوم:

وتوضح وزارة الداخلية ضمن “الأسئلة الشائعة” أن رسوم التقديم لبطاقة الإقامة الدائمة؟ 3 آلاف ريال قطري (غير مستردة)، وتشمل أيضاً جميع أفراد الأسرة، ويتم دفعها عن طريق البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع المباشر.

وفي حالة الموافقة، تُبيّن وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، أن على المتقدم الذي تمت الموافقة النهائية عليه دفع الرسوم المقررة والتي تبلغ (3.000) ثلاثة آلاف ريال قطري.

الشرق القطرية