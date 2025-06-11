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ضمن جهودها المستمرة لدعم المحتاجين والأسر المتعففة، أدخت قطر الخيرية الفرحة على قلوب مئات الآلاف في العيد بتنفيذ مشروع الأضاحي في نحو 40 دولة حول العالم، وذلك مواصلة لحملتها الموسمية لشهر ذي الحجة 1446هـ – 2025م تحت شعار “أعظم الأيام”.
ووزَّعت الفرق الميدانية لقطر الخيرية في السودان لحوم الأضاحي على آلاف المستفيدين من الأسر المتعففة والمتضررة من الحرب حيث غطت قطر الخيرية بتبرع كريم من أهل الخير في قطر أحياء بلدية القضارف وتم توزيع لحوم الأضاحي بمحليات وسط القضارف، الفاو، والبطانة.
وقال والي ولاية القضارف، الفريق محمد أحمد حسن، إنه يتقدم باسم كل مواطني ولاية القضارف بالشكر الجزيل لقطر الخيرية على ما قدمته من أضاحٍ للأسر الفقيرة والمساكين والأرامل والأيتام بالولاية، سائلاً الله أن يتقبل منهم ويجزي المانحين والمتبرعين عنهم خير الجزاء. وأضاف “إن مواقف دولة قطر ظلت مُشرِّفة وأياديها البيضاء ظلت ممدودة لكل الشعب السوداني ونسأل الله أن يتقبل منهم ويجزيهم عنا كل خير”.
إلى ذلك، أعرب عدد من المستفيدين من مشروع الأضاحي بالسودان عن تقديرهم لأهل الخير في قطر الذين تبرعوا لهم بالأضاحي هذا العام، وأفاد المستفيد، إبراهيم إدريس عبد الله، من منطقة أركويت، إلى الأثر الطيب لتنفيذ مشروع لحوم الأَضاحي على الفقراء والمساكين والأرامل وأصحاب الدخل المحدود، وأشار المستفيد، آدم محمد عثمان، من حي الوحدة بالقضارف، إلى أنهم تسلَّموا أضاحيَ قطر الخيرية في حي الوحدة بصورة طيبة وكريمة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر الخيرية قدمت 500 كبش لأضاحي الفقراء والمساكين والأيتام بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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