قطر الخيرية قدمت 500 كبش لأضاحي الفقراء والمساكين والأيتام بالقضارف

ضمن جهودها المستمرة لدعم المحتاجين والأسر المتعففة، أدخت قطر الخيرية الفرحة على قلوب مئات الآلاف في العيد بتنفيذ مشروع الأضاحي في نحو 40 دولة حول العالم، وذلك مواصلة لحملتها الموسمية لشهر ذي الحجة 1446هـ – 2025م تحت شعار “أعظم الأيام”.

ووزَّعت الفرق الميدانية لقطر الخيرية في السودان لحوم الأضاحي على آلاف المستفيدين من الأسر المتعففة والمتضررة من الحرب حيث غطت قطر الخيرية بتبرع كريم من أهل الخير في قطر أحياء بلدية القضارف وتم توزيع لحوم الأضاحي بمحليات وسط القضارف، الفاو، والبطانة.

وقال والي ولاية القضارف، الفريق محمد أحمد حسن، إنه يتقدم باسم كل مواطني ولاية القضارف بالشكر الجزيل لقطر الخيرية على ما قدمته من أضاحٍ للأسر الفقيرة والمساكين والأرامل والأيتام بالولاية، سائلاً الله أن يتقبل منهم ويجزي المانحين والمتبرعين عنهم خير الجزاء. وأضاف “إن مواقف دولة قطر ظلت مُشرِّفة وأياديها البيضاء ظلت ممدودة لكل الشعب السوداني ونسأل الله أن يتقبل منهم ويجزيهم عنا كل خير”.