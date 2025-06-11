طائرة ميج 29 القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تعميم صحفي الأربعاء ١١ يونيو ٢٠٢٥م في إطار ترتيباتها الدفاعية لصد العدوان، أخلت قواتنا اليوم منطقة المثلث المطلة علي الحدود بين السودان ومصر وليبيا. (نصر من الله وفتح قريب) مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

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كانت هذه تفاصيل خبر ترتيباً لصد العدوان.. القوات المسلحة السودانية تخلي منطقة المثلث المطلة علي الحدود بين السودان ومصر وليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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