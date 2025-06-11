الغرفة الاتحادية لحملة التطعيم ضد الكوليرا تعقد اجتماعها الأول بكسلا

عقدت الغرفة الاتحادية لحملة التطعيم ضد مرض الكوليرا، اجتماعها الأول، الثلاثاء، بقاعة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بولاية كسلا. واستعرضت الغرفة بحضور مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالإنابة د. أحمد محمد عبدالله، تقارير مسؤولي الاتصال والمتعلقة بسير الحملة بخمس محليات بولاية الخرطوم والتي انطلقت اليوم بفناء مستشفى ام درمان التعليمي، والتي شملت الأنشطة القبلية، ووصول الإمداد، والتدريب، ووصول المشرفين الاتحاديين وتوزيعهم على الوحدات الإدارية المستهدفة والبالغة 12 وحدة إدارية،وأنشطة تعزيز الصحة، والآثار الجانبية ورصد حالات الكوليرا أثناء الحملة . ووجه الاجتماع، بخروج فرق التطعيم في زمنها اليومي المحدد، لضمان الوصول للمستهدفين. سونا

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