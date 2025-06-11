اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الغرفة الاتحادية لحملة التطعيم ضد الكوليرا تعقد اجتماعها الأول بكسلا

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

  • الغرفة الاتحادية لحملة التطعيم ضد الكوليرا تعقد اجتماعها الأول بكسلا 1/2
  • الغرفة الاتحادية لحملة التطعيم ضد الكوليرا تعقد اجتماعها الأول بكسلا 2/2

عقدت الغرفة الاتحادية لحملة التطعيم ضد مرض الكوليرا، اجتماعها الأول، الثلاثاء، بقاعة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بولاية كسلا.

واستعرضت الغرفة بحضور مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالإنابة د. أحمد محمد عبدالله، تقارير مسؤولي الاتصال والمتعلقة بسير الحملة بخمس محليات بولاية الخرطوم والتي انطلقت اليوم بفناء مستشفى ام درمان التعليمي، والتي شملت الأنشطة القبلية، ووصول الإمداد، والتدريب، ووصول المشرفين الاتحاديين وتوزيعهم على الوحدات الإدارية المستهدفة والبالغة 12 وحدة إدارية،وأنشطة تعزيز الصحة، والآثار الجانبية ورصد حالات الكوليرا أثناء الحملة .

ووجه الاجتماع، بخروج فرق التطعيم في زمنها اليومي المحدد، لضمان الوصول للمستهدفين.

سونا

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر الغرفة الاتحادية لحملة التطعيم ضد الكوليرا تعقد اجتماعها الأول بكسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا