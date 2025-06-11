استعداداً للسودان.. السنغال تهزم إنجلترا بثلاثية

هزم منتخب السنغال نظيره إنجلترا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، على استاد “سيتي جراوند”.

وجاء هدف منتخب إنجلترا عن طريق هاري كين في الدقيقة 7.

ثم سجل منتخب السنغال ثلاثية عن طريق إسماعيلا سار وحبيب ديارا وشيخ سابالي في الدقائق 40، 62، 90+3.

وتُعد هذه المباراة الوحيدة للمنتخبين قبل استكمال تصفيات كأس العالم، في شهر سبتمبر المقبل.

القاهرة الإخبارية