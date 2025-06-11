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استعداداً للسودان.. السنغال تهزم إنجلترا بثلاثية

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • استعداداً للسودان.. السنغال تهزم إنجلترا بثلاثية 1/2
  • استعداداً للسودان.. السنغال تهزم إنجلترا بثلاثية 2/2

السنغال

هزم منتخب السنغال نظيره إنجلترا، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، على استاد “سيتي جراوند”.

وجاء هدف منتخب إنجلترا عن طريق هاري كين في الدقيقة 7.

ثم سجل منتخب السنغال ثلاثية عن طريق إسماعيلا سار وحبيب ديارا وشيخ سابالي في الدقائق 40، 62، 90+3.

وتُعد هذه المباراة الوحيدة للمنتخبين قبل استكمال تصفيات كأس العالم، في شهر سبتمبر المقبل.

القاهرة الإخبارية

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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