الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني يلتقي رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية

على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثامنة للمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث بسويسرا ، التقي الفريق شرطة حقوقي د /عثمان عطا مصطفى الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني، بالسيد/ علي حمزة بيلهفان رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD).

في مستهل اللقاء قدم الأمين العام شرحاً عن جهود المجلس القومي للدفاع المدني في السودان في الإستجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة الناجمة عن الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة، مشيراً إلى تداعيات حملات النهب والتدمير التي قامت بها المليشيا على إمكانيات وأصول المجلس، معرباً عن تطلع المجلس لدعم تركيا لتنفيذ خطة التعافي التي يعكف السودان على تنفيذها.

وأعرب الفريق العطا عن تقدير السودان العميق للدعم المتواصل من الحكومة التركية، مشيداً بتجربة تركيا الرائدة في مجال إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين البلدين.

من جانبه، عبّر رئيس هيئة الكوارث والطوارئ التركية، عن تضامن تركيا الكامل مع الشعب السوداني، مشيدًا بجهود المجلس القومي في ظل هذه الظروف المعقدة، ومثمناً الدعم الذي قدمته فرق الدفاع المدني السوداني خلال فترة الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير 2023، والإستجابة الفورية الأمر الذي أسهم في إنقاذ عدد من الضحايا الأتراك

مؤكدًا إلتزام بلاده بمواصلة التعاون في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات. والمشاركات الفنية في مختلف مجالات الحماية المدنية

كما ناقش الجانبان إمكانية تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بغرض توسيع نطاق التعاون وتنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات وتعزيز نظم الإنذار المبكر، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر آليات التنسيق الرسمية بين البلدين الصديقين معلنا عن تقديم دعم عيني لتعزيز قدرات وزارة الصحة بعدد خمسة وخمسون حزمة دوائية لمواجهة وباء الكوليرا

وفي ختام اللقاء إتفق الطرفان على إستمرار التنسيق الفني والتعاون المؤسسي بما يخدم الإستقرار ويعزز صمود المجتمعات في مواجهة الكوارث في كلا البلدين.

المكتب الصحفي للشرطة